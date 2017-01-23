В. Денисов: после травмы чувствую себя хорошо, ещё бы начать выигрывать

Защитник челябинского «Трактора»поделился эмоциями после крупного поражения от московского «Динамо» со счётом 2:6.«Сложно что-то комментировать по горячим следам. Первые три шайбы мы пропустили в меньшинстве. Потом вроде бы одну отыграли, но в следующей же смене пропустили, и уже было сложно вернуться в игру. Даже не знаю, потеряли концентрацию, такое бывает. Вообще, после Нового года мы буксуем. У каждой команды бывают сложные периоды. Сейчас нам нужно как можно скорее понять, что происходит, чтобы выправить эту ситуацию. После первого периода договорились не удаляться, постараться вернуться в игру, сыграть попроще. Но, увы, не получилось. После травмы ощущаю себя нормально, только хотелось бы выигрывать», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.