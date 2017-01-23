Васильев: будь я болельщиком «Спартака», то поджидал бы команду где-то за углом

Форвард московского «Спартака»прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:6) и встречу с болельщиками за день до матча.«Счёт на табло, мы все разочарованы. У нас у каждого есть фамилия на спине, мы играем для болельщиков, должны биться, но получилось так, как получилось. Мы не чувствуем обречённости, есть провалы после пропущенных шайб, серийные шайбы, не можем держать удар. Если бы знали, в чём дело, то уже бы разобрались.Психологически поддавить их вратаря — это зайти в зону и сказать какие-то плохие слова? Глазачев молодец, но у остальных не получалось. Вы думаете, мы просто хотим покататься и отбыть номер? Нет, мы хотим биться, пытаемся.Болельщики всю жизнь болеют за «Спартак», если бы я был на их месте, то где-то за углом бы поджидал команду. Мы цивилизованно разговаривали, выслушали их претензии обоснованные. Слышать всё это неприятно, но всё обоснованно. Это нормально подстегнуло команду. Ещё можно реабилитироваться, остались ещё матчи, нужно выходить и биться. Нужно выходить ради болельщиков, ради наших семей, ради нас самих, чтобы нас уважали и мы сами себя уважали», — передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.