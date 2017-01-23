В. Сорокин: мы должны были показать, что нам небезразличен «Спартак»

Защитник московского «Спартака»прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:6).«Нам очень стыдно, вот что могу сказать. Мы настраивались, но проиграли. Надо как-то заканчивать эту серию поражений. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, потому что у нас полкоманды расслабилось. Нет такого, как раньше, что глаза горят. Может, это связано с тем, что в плей-офф нет шансов попасть. В оправдание команды уже нечего говорить. Всё зависит от нас на площадке, а мы выходим и каждую игру проигрываем.Мы очень хотели выйти и сыграть достойно. Вчера разговаривали, что мы должны были показать: нам небезразличен клуб, за который мы играем, а вышло 1:6. Все ждут от нас побед, мы сами ждём, опять будем разговаривать. Со СКА опять выйдем злыми на игру, постараемся не дать им забить. Будем забивать первыми», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.