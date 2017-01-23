Скабелка: очень довольны победой, «Сибирь» продолжает борьбу

Главный тренер «Сибири»поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.«Могу только поблагодарить своих ребят за эту игру. Со стороны обеих команд был хороший, быстрый, скоростной хоккей. Те моменты, которые мы создали, мы реализовали. Ну и, конечно, нам удалось выстоять в меньшинстве, что, наверное, и предопределило исход матча. Второй гол в большинстве, который мы забили, был очень нужный. Естественно, мы очень довольны этой победой, продолжаем борьбу», — цитирует Скабелку пресс-служба нижнекамского клуба.