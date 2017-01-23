Захаркин: третий период — ахиллесова пята «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от встречи с «Витязем», в которой его подопечные проиграли по буллитам со счётом 3:4.«Мы очень много в последнее время работаем над обороной. Если у нас получаются первый и второй периоды, то третий — наша ахиллесова пята. Сколько мы ни пытались, мы не можем добиться от игроков правильного выполнения игрового задания и игры по результату. Нам нельзя проигрывать третьи периоды.Изменения в игре команды очевидны. Такой коллектив, который все предыдущие месяцы играл в атаку, перестроить в оборону — дело не одной недели. Мы проигрываем, но в каждой игре свои очки собирать будем. Вижу эпизодически, что получается то, о чём мы договаривались, но пока не до конца», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.