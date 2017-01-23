Назаров: болельщики гнали «Нефтехимик» вперёд, но результативность у нас хромает

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги домашнего матча с «Сибирью», в котором его команда потерпела поражение со счётом 0:3.«Во-первых, хочу поздравить коллегу с победой. Второе – поблагодарить наших болельщиков, мы слышали, как они нас гнали вперёд, но что-то после Нового года результативность у нас хромает.Болельщики радуют нас, приходят на игру, болеют, но мы не можем их ответно порадовать. Сегодня мы старались, но что-то не получалось», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.