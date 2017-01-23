Белов: «Витязь» очень доволен этой победой, мы хорошо сыграли

Главный тренер «Витязя»подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым», в котором его команда выиграла по буллитам со счётом 4:3.«Мы очень довольны этой победой. Опять проиграли второй период. В первом у нас было преимущество. Мы впервые отыгрались с 0:3 и выиграли матч. Также мы впервые сыграли в формате „три на три“ и во многих моментах могли не доводить дело до буллитов. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков — они себя очень активно вели, им большая благодарность.Напутали со сменой, когда Капризов забивал. Неправильно смену провели. Там молодой парень, именинник в этом моменте участвовал. Он ошибся. Я ему высказывал? Нет, поздравлял с днём рождения.Что случилось с Афиногеновым, когда он покинул площадку в третьем периоде? Там нарушение было, ему по лицу попали. Но ничего серьёзного нет. Как оценю действия команды в овертайме? Мы готовились, смотрели, как играет соперник, другие команды. Опыта игры в таком формате у нас не было. Уверенно сыграли в овертайме, могли забить. Афиногенов выходил „один на один“, Ержабек в конце мог забить. Хорошо сыграли. У меня день рождения 27-го числа, но ребята решили сделать подарок заранее. Молодцы!», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.