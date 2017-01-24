Покер Марло принёс «Сан-Хосе» победу над «Колорадо», Задоров набрал 2 очка

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.Главным героем встречи стал нападающий «акул», оформивший покер. Все свои голы он забил в третьем периоде (43-я, 46-я, 51-я и 57-я минуты). Первую шайбу за «Сан-Хосе» провёл Брент Бёрнс (20). За «лавин» отличились Джером Игинла (31) и(52). Кроме того, Задоров, Михаил Григоренко и Фёдор Тютин записали в свой актив по одной голевой передаче.