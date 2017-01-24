Типпетт: Бурмистров делает нашу игру, у него хороший старт в «Аризоне»

Главный тренер «Аризоны Койотс»прокомментировал успешную игру российского нападающего Александра Бурмистрова, который в матче с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ) отдал две голевые передачи.«Это был матч, в котором мы обязаны были побеждать. Надо было найти способ выиграть, и я очень рад, что парни сумели справиться с задачей. Бурмистров отдал пять передач в пяти матчах за нашу команду, это очень хороший старт для него. Он делает нашу игру, создаёт те моменты, которые решают исход матча. Это здорово», — приводит слова Типпетта корреспондент The Arizona Republic Сара Маклеллан.В составе «Виннипега», где Александр начинал сезон, он набрал лишь 2 (0+2) очка в 23 матчах.