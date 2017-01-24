Угаров: «Северстали» надо выигрывать 8 оставшихся матчей

Нападающий «Северстали»прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Матч сложился удачно, получилось забросить быструю шайбу. Потом во втором периоде «Торпедо» захватило инициативу, начало нас поддавливать, вынудило откатиться в свою зону. Было очень много бросков по воротам, но нужно сказать всей команде спасибо за то, что выстояли. Полностью выполнили тренерское задание, а уж что там у соперника не получилось, почему – не наше дело.Очень приятно приезжать в Нижний Новгород, он стал для меня уже родным. Приятно возвращаться в этот дворец, к этим болельщикам. Да и здорово здесь играть при такой сумасшедшей поддержке, даже в составе гостевой команды.Осталось всего 8 матчей, надо все выигрывать, тогда ещё есть шансы на попадание в плей-офф. Упаднических настроений в команде нет, все готовы играть на победу, никто не опускает рук», — цитирует хоккеиста «Р-Спорт».