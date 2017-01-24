Алзнер: у Орлова был шанс сделать хет-трик в конце матча

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»оценил игру своего одноклубника — защитника столичной команды Дмитрия Орлова. Российский хоккеист стал автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:1).«Мы говорили о хет-трике после того, как Орлов сделал дубль, но он не эгоист. Он был намерен играть правильно. Возможно, у него был шанс сделать хет-трик в конце матча. Но он двигался своей дорогой, чтобы сделать игру. Орлов — отличный парень», — цитирует Алзнера официальный сайт НХЛ.