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Алзнер: у Орлова был шанс сделать хет-трик в конце матча

24 января 2017, вторник. 09:40. Хоккей
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Карл Алзнер оценил игру своего одноклубника — защитника столичной команды Дмитрия Орлова. Российский хоккеист стал автором дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:1).

«Мы говорили о хет-трике после того, как Орлов сделал дубль, но он не эгоист. Он был намерен играть правильно. Возможно, у него был шанс сделать хет-трик в конце матча. Но он двигался своей дорогой, чтобы сделать игру. Орлов — отличный парень», — цитирует Алзнера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Дмитрий Орлов
Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
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