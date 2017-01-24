Коваленко: фанаты и пригласившие их в раздевалку «Спартака» нанесли урон всем

Руководитель профсоюза игроков и тренероввысказался о жёстком разговоре фанатов «Спартака» с командой в раздевалке.«То, что произошло в «Спартаке», нас в профсоюзе шокировало. Раздевалку клуба профессиональной лиги превратили в забегаловку. Мат, оскорбления соперников, угрозы — не могу поверить, что всё это звучало с официальной территории клуба КХЛ, а потом было во всех спортивных СМИ. Пообщался с генеральным менеджером Алексеем Жамновым. Он считает, что ничего особенного не произошло — мол, болельщики по душам поговорили с игроками, высказали им претензии. У «Спартака» девять поражений подряд, наверное, ситуация в клубе очень напряжённая. Не могу согласиться с тем, что под удар ставятся исключительно хоккеисты команды.Мы сталкиваемся с абсолютно новой ситуацией, в которой никаких административных рычагов у нас нет. В то же время неформальные контакты у нас идут. Могу сказать, что некоторые игроки КХЛ в шоке. В знаковом для России клубе произошли вещи, которые никакого отношения к профессиональной этике не имеют. Фанаты и люди, пригласившие их в раздевалку, нанесли урон всем — команде, ее игрокам, всей Лиге.Подобные события разворачивались в футбольном «Динамо» — мы знаем, какие сегодня проблемы у великого футбольного клуба, рухнувшего в первый дивизион. «Спартаку», который пару лет назад удалось возродить и вернуть в КХЛ, нельзя выходить на эту скользкую дорожку. Игроков собрали менеджеры, а подготовили тренеры, поэтому ответственность должна быть коллективной. Что касается болельщиков, то они бывают разными. Одни поддерживают свою команду и в беде, и в радости, а другие хулиганят или считают деньги в чужих карманах.Вчера днём пообщался с одним из руководителей Лиги, высказал точку зрения профсоюза, примерно те же слова услышал в ответ. Лига выступила с официальным заявлением, сейчас от имени профсоюза говорю я. Надеюсь, что подобных инцидентов в КХЛ больше не повторится», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.