Воронин: может показаться, что у «Спартака» нет характера, но это не так

Нападающий «Спартака»прокомментировал разгром от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Иногда счёт получается крупным, и с трибуны может показаться, что хоккеисты не выкладываются. Я согласен, что такие матчи, как со «Слованом», стоят особняком, что они безобразные. Но в раздевалке я не заметил, чтобы кто-то несерьёзно настраивался. Даже в матче со «Слованом» у нас был настрой на победу, просто ничего не получалось. После пропущенного гола становится особенно тяжело, и всё рушится.А со стороны может показаться, что у команды нет характера. На самом деле это не так. Я сам не ожидал, что у нас будут такие результаты. Был уверен, что мы до конца будем бороться за плей-офф. Сегодня нам хотелось не подвести болельщиков. Пока я сам не знаю, в чём причина поражения от ЦСКА. Все ребята настраивались, я это видел. Но опять случилось поражение – девятое подряд. Все переживают. Ни у кого из ребят нет мыслей – быстрее бы в отпуск», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».