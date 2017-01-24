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Кузьменко: первый раз так за пять минут три очка набираю

24 января 2017, вторник. 10:24. Хоккей
Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал разгром «Спартака» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый раз так за пять минут три очка набираю. Всё получилось, сыграли здорово и защитники. Удача нам сопутствовала.

Да Коста объяснял, как правильно в большинстве играть: встать в нужный момент, чтобы гол забили. В принципе, один раз получилось, два — нет. У каждого партнёра по команде есть что почерпнуть. Только выходи на тренировку и следи за всеми — как Да Коста бросает, как Денисов выигрывает борьбу. И я, конечно, стараюсь взять лучшее, и это помогает.

Мы сейчас боремся со СКА за первое место. Всем хочется выиграть, и мы, естественно, хотим выиграть регулярный чемпионат, готовились к этому. В плей-офф начнётся новая битва. Надеюсь, в этом сезоне мы сделаем шаг, который не удался в прошлом», — цитирует игрока «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ХК Спартак ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
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