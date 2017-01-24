Бродо: я сказал Аллену, чтобы он не расстраивался, в «Блюз» его поддерживают

Помощник генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Мартин Бродо поддержал голкипера команды Джейка Аллена.«Я сказал ему, чтобы он не расстраивался. Я не могу сказать, что мы сели и обстоятельно обсудили, что с ним происходит. Чем больше людей будут с ним говорить, тем тяжелее будет ему. Так что я не хочу глубоко в это влезать. Я наблюдаю за тем, что происходит. Но, конечно, я переживаю. Я сам проходил через такое. И моя команда меня всегда поддерживала. Так себя сейчас ведут Армстронг, Хичкок, все игроки. Они помогают ему справиться с проблемами. Мы все в одной лодке, все хотят, чтобы он и все мы вместе добились успеха. Так что когда такое происходит, надо поддержать партнёра.Он должен думать так: «Я выхожу на лёд, и все проблемы остаются позади». Он хороший вратарь, талантливый, у него замечательная техника, на которую он может положиться. Надо только повторять всё на тренировках. С моей точки зрения, всё находится в его руках. Он должен справиться.Мы не можем сделать это за него. Но можем создать наиболее благоприятные условия, соответствующую атмосферу. Мы с ним говорили, мы верим в него. Так что не думаю, что у него будут сложности с этим на перспективу. Если у него были сомнения в этом, все они должны были исчезнуть. Мы, по-моему, чётко дали ему это понять», – цитирует Бродо официальный сайт НХЛ.