Бучневич: я ожидал, что мне будет тяжелее в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился впечатлениями от жизни в Нью-Йорке и рассказал об адаптации в НХЛ.«Я же не выбирал себе клуб, «Рейнджерс» сами меня выбрали. Так что я нормально отношусь к тому, что играю в известном клубе. Поначалу было немного тяжело, потому что были проблемы с английским, ничего не понимал. Сейчас всё налаживается потихоньку. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы привести в порядок физические кондиции после травмы. Но в целом адаптация проходит хорошо.Первое время было непросто, очень много людей. После Череповца, конечно, всё другое. В Нью-Йорке постоянная суета, все куда-то бегут. А так мне всё нравится, фанаты очень добры ко мне, всё время кричат и поддерживают меня. Я уже привык к Нью-Йорку и чувствую себя хорошо в новом городе.Знаю, что про меня думали, когда я уезжал в «Рейнджерс», знаю некоторые разговоры. Для меня больше значит то, что удалось проявить себя. Я всегда нормально относился к конкуренции, никогда её не боялся. Главный тренер сам знает, кого ставить в состав и сколько времени ему проводить на площадке. Виньо отлично общается с молодыми игроками в «Рейнджерс», доверяет им, даёт много играть и предоставляет свободу действий в атаке. Это отличается от того, как происходит в некоторых командах в России, где требуют вбросить шайбу в зону и бежать за ней. Я ожидал, что мне будет тяжелее в НХЛ, но пока всё складывается неплохо, я считаю», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.