Радил: понимаем, болельщики злы на игроков «Спартака», поэтому страха не было

Нападающий «Спартака»высказался о жёстком разговоре с фанатами в раздевалке и разгроме в дерби от ЦСКА (1:6).«Такое случилось в первый раз за мою карьеру. Я понимаю болельщиков — мы играем плохо, они хотят что-то сказать нам. Каждый волен говорить. Думаю, всё в порядке. Иногда я понимал, что они говорят. Было ли страшно? Нет, думаю, парням тоже. Как я уже сказал, мы понимаем, что они злы на нас, поэтому страха не было.Знаю, как важно это дерби было для болельщиков. Поэтому мы вышли побеждать, провели хороший первый период, но потом случилось то, что я не могу объяснить, и всё было закончено. Возможно, нужно было сделать что-то — подраться, например. Но сейчас тяжело что-то говорить, когда игра уже проиграна», — цитирует игрока «Р-Спорт».