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175 лет назад 2016
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Зимин: решение дать Ярушкину доработать до конца сезона — правильное

24 января 2017, вторник. 13:00. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин высказался по ситуации в московском «Спартаке», который в недавнем матче с ЦСКА проиграл со счётом 1:6, и это поражение стало для команды девятым подряд.

«Стоит ли оставить Ярушкина на следующий сезон? Это очень деликатный вопрос. Дело в том, что, чтобы купить хороших игроков или пригласить хорошего тренера, нужны хорошие деньги, коих у «Спартака», во всяком случае в те времена, когда я там работал, не было. Чтобы снимать тренера, надо найти ему замену, а для этого нужен мощный и сильный специалист, который наверняка скажет: «Мне надо вот столько». А они не в состоянии выплачивать эту сумму.

Решение, которое они приняли относительно того, чтобы дать Ярушкину доработать до конца сезона, правильное. Это моё личное мнение. В «Спартаке» хороший менеджерский состав — там есть Алексей Жамнов, который работает менеджером в национальной сборной. Это знающие и понимающие люди.

Но сейчас пошла такая молодёжь, которая требует, чтобы им платили не по заслугам. Они слышат суммы, а сами себя адекватно не оценивают. Это не только спартаковцы, я в целом говорю. И каждый считает себя Ковальчуком. Но никто не знает, какой путь он прошёл. А некоторые руководители поддаются этому и подписывают контракты. Контракт подписан и всё, он может на лавочке сидеть и получать деньги.

Я был на нескольких матчах «Спартака». Там всё здорово оформляют, проводят лотереи. То, что делают во всех клубах с точки зрения привлечения болельщика на трибуны, то же самое делает «Спартак». Но болельщик придёт, посмотрит на 1:6, а завтра не пойдёт», — сказал Зимин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

>>> Ярушкин и весь тренерский штаб «Спартака» доработают нынешний сезон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Евгений Зимин
Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
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