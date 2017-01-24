Величкин: Вольски очень хочет остаться в «Магнитке», и мы были бы рады

Магнитогорский «Металлург» заинтересован в продлении контракта с канадским нападающим Войтеком Вольски, который получил тяжёлую травму в октябре 2016 года и выбыл до конца сезона. Об этом сообщил вице-президент магнитогорской команды Геннадий Величкин.
«Мы надеялись, что Войтек сможет восстановиться без хирургического вмешательства, но получилась так, что потребовалась операция. К счастью, она прошла успешна. Думаю, что через месяц-полтора он уже сможет приступить к тренировкам.
У него заканчивается контракт с клубом. Он очень хочет остаться, и мы были бы рады его видеть у нас. При соответствующих медицинских показателях очень реален возврат игрока в следующем сезоне», — цитирует Величкина ТАСС.