Тихонов: всегда приятно, когда не пропускаешь

Нападающий СКАподелился впечатлениями от победы над ХК «Сочи» (4:0).«Игра была хорошая. Всегда приятно, когда не пропускаешь, вратарю тоже, думаю, добавляет уверенности. Видно, что после первого периода более-менее собрались, лучше стали действовать в обороне – отсюда и моменты в атаке пошли.Улучшения в моей игре? Думаю, здесь всё вместе складывается из маленьких деталей. Конечно, и партнёров надо отметить – все работают на 100 процентов, создают моменты. Всегда приятно, когда они завершаются.Когда слышишь на чужой арене своих болельщиков, это придаёт команде сил. Чувствуешь себя как будто дома, это всегда приятно, большое спасибо всем, кто приехал поддержать», — цитирует игрока официальный сайт питерской команды.