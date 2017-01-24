Форвард «Салавата Юлаева» Бодров пропустит матч с московским «Динамо»

Центральный нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Бодров не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», который пройдёт на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в среду, 25 января.
«С московским «Динамо» нападающий Евгений Бодров точно не сыграет, а дальше – по обстоятельствам», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уфимской команды.
Бодров получил травму в матче с «Витязем», в котором «Салават Юлаев» уступил по буллитам (3:4). После игры главный тренер Игорь Захаркин сказал, что Бодров был отправлен на МРТ.
>>> Нападающий «Салавата» Евгений Бодров получил травму в матче с «Витязем»