Московское «Динамо» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в ретроформе. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Бело-голубые уже сыграли несколько матчей в сезоне в этой форме.«Прототипом обновлённой формы стала экипировка, в которой команда мастеров завоевала Кубок Гагарина в 2013 году. Игровые свитера воссозданы по мотивам эскизов 40-50-х годов прошлого века. Напомним, что выход игроков на лёд в ретроформе приурочен к 70-летнему юбилею ХК «Динамо» и всего отечественного хоккея», — отмечается в сообщении.