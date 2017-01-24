Занковец: сборной Казахстана по силам оставаться в элите, это объективное мнение

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстанавыразил мнение, что команде по силам не только вернуться в элитный дивизион чемпионата мира, но и закрепиться там.«В первую очередь на попадание в сборную на чемпионат мира претендуют, кроме игроков „Барыса“, игроки казахстанских команд ВХЛ, также в обойме хоккеисты, которые ездили в составе сборной на Евротур. Впереди Универсиада. Так что это и есть примерный расширенный лист игроков, которые представляют для нас интерес и будут вызваны на сборы перед чемпионатом мира.Я думаю, что сборной Казахстана по силам оставаться в элите. И это моё объективное мнение, а не какие-то чересчур позитивные оценки.Для развития хоккея в стране очень многим вопросам нужно уделять внимание и надо понимать, что хоккей не стоит на месте. То, что было актуально лет 20 назад, сейчас уже не так работает. Это и подход к тренировочному процессу, организационные вопросы. Надо черпать новые технологии, развивать тренерский состав, менеджмент — семинары, прочие образовательные мероприятия. Сейчас совсем другой медицинский подход. Очень много моментов, которые надо учитывать и шагать в ногу со временем. То есть не просто совершенствовать, так скажем, советский багаж, где было много позитивных моментов, но и надо перенимать опыт других стран. Очень позитивный момент сейчас в Казахстане — это развитие инфраструктуры, плюс интерес населения к хоккею, поддержка и внимание со стороны государственных руководителей. Поэтому надо всем этим умело воспользоваться», — цитирует Занковца Sports.kz.