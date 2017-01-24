Жюльен: игроки «Бостона» должны забивать, мы не можем это сделать за них

Главный тренер «Бостон Брюинз»прокомментировал неудачную игру команды в последних матчах.«Порой надо вернуться к азам. Мы решили, что команде нужно открыть глаза. Мы должны забивать. Не надо оправдываться. Надо забивать. Это то, что мы не сможем сделать за них. Мы не можем бросать за них. Поймите меня правильно. Я не хочу обвинять кого-то только ради обвинения. Нам надо сделать так, чтобы они играли правильно, так, чтобы их действия позволяли им создавать голевые моменты. Если кто-то не бросает по воротам и не забивает, то я не знаю, что с этим делать. Мы наезжаем на них, с тем чтобы они бросали. Мы показываем им видео, как надо идти на ворота.Мы должны решить эту проблему. Ребята должны найти решение. Мы говорим им, что такие решения есть, мы указываем им на них, но они должны помнить об этом во время матча. В этом смысл. Но не всё зависит от них. Мы должны с ними работать. Мы все это видим. Мы не сидим сложа руки и размышляем. Нам нужны ответы. И мы их ищем. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Этим мы и занимаемся», — приводятся слова Жюльена на официальном сайте НХЛ.