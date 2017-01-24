Хара: «Бостон» угодил в яму, но это не значит, что мы не можем из неё выбраться

Капитан «Бостон Брюинз»прокомментировал неудачную четырёхматчевую серию своей команды.«Дело в настрое. На таком уровне, в это время года мы не должны просить ребят работать. Все должны сами понимать, что надо работать с максимальной отдачей, все должны сами понимать, что место в составе надо заслужить. Это главное.Мы должны играть отчаянно. Мы знаем, в каком мы положении. Мы угодили в яму, но это не значит, что мы не в состоянии из неё выбраться. Просто все должны настроиться на это. Это тяжёлый труд, и надо работать до победы. Но мы уверены, что вместе справимся», — приводятся слова Хары на официальном сайте НХЛ.