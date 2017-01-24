Майоров: в футбольном чемпионате перерыв, и вся грязь оттуда идёт в хоккей

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о прошедшей встрече болельщиков «Спартака» с командой и о недопустимом поведении фанатов на матче красно-белых с ЦСКА.«Ну как такая акция может чему-то помочь?! Но меня гораздо больше возмутило, что фанаты пришли в раздевалку. Ведь это святая святых – туда посторонним вход заказан. И уж тем более недопустим разговор в нецензурных выражениях. Вот лично я бы с болельщиками, которые обратились бы ко мне с матом, даже разговаривать не стал, сразу указал бы на дверь.Как убрать мат с трибун? Этого в хоккее давно не было. Вся эта грязь из футбола идёт. Там же сейчас перерыв в чемпионате. Такие кричалки на открытых аренах позволяют себе не только болельщики „Спартака“, но и ЦСКА, „Динамо“. И они, видимо, не понимают, что в закрытом помещении всё это звучит гораздо ужаснее. Ведь на хоккее сама обстановка заставляет людей вести себя прилично. А тут вдруг на трибунах появилось хулиганьё, которое пытается таким образом задеть соперника. Я бы напомнил, что на хоккей, в отличие от футбола, люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребёнку, что это такое?Лига наша борется за то, чтобы хоккей стал семейным видом спорта. Понятно, что болельщикам наплевать на штрафы, которыми обложат клуб. Не они же их платят. Но ведь сейчас же кругом видео! Берите конкретных людей и привлекайте их административно за нарушение порядка – мат в общественном месте. Вот на матче „Спартака“ с ЦСКА полиция кинулась отбирать плакаты у болельщиков, причём вполне безобидные. Да лучше бы вытянули из матерящейся толпы с десяток самых горластых крикунов и вывели с трибун. Толку бы больше было», — цитирует Майорова «Советский спорт».