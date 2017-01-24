Московское «Динамо» перевело Андрея Миронова из списка травмированных

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 22-24 января.«Авангард»:— переведён из списка травмированных нападающий Хохряков Пётр;— переведён из списка травмированных нападающий Соботка Владимир;— продлено нахождение в списке травмированных Густафссона Эрика (по 30.01.2017);— продлено нахождение в списке травмированных Пьянова Валентина (по 30.01.2017).«Автомобилист»:— переведён из списка травмированных защитник Андерсен Никлас (23.01.2017);— переведён из МХЛ нападающий Рассейкин Максим;— переведён из МХЛ нападающий Обидин Андрей;— переведён из МХЛ вратарь Гросс Владислав.«Амур»:— продлено нахождение в списке травмированных Кацубы Станислава (по 27.02.2017).«Ак Барс»:— переведён в ВХЛ нападающий Чибисов Андрей;— возвращён в ВХЛ защитник Пайгин Зият;— возвращён в ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий.«Динамо» Мск:— переведён из списка травмированных защитник Миронов Андрей Ан.;— переведён в список травмированных защитник Робинсон Мэт (по 06.03.2017);— переведён из ВХЛ защитник Соловьёв Максим;— продлено нахождение в списке травмированных Рыбакова Александра (по 26.01.2017).«Йокерит»:— переведён из фарм-клуба защитник Раутанен Юхо.«Куньлунь Ред Стар»:— переведён из фарм-клуба нападающий Лахти Миика.«Локомотив»:— переведён в список травмированных защитник Черепанов Никита (по 14.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Мосалёв Денис (по 29.01.2017);— переведён в список травмированных защитник Кронвалль Стаффан (по 05.02.2017).«Металлург» Нк:— возвращён в МХЛ вратарь Старостин Иван;— переведён из МХЛ вратарь Барышников Станислав.«Нефтехимик»:— переведён в список травмированных защитник Брынцев Александр (по 07.02.2017).«Салават Юлаев»:— переведён из списка травмированных нападающий Воробьёв Михаил.«Слован»:— переведён из МХЛ вратарь Павлас Христиан;— возвращён из фарм-клуба защитник Лужа Патрик.«Спартак»— переведён в ВХЛ нападающий Кляузов Илья.«Торпедо»:— переведён из списка травмированных нападающий Галузин Владимир.«Трактор»:— переведён из списка травмированных нападающий Кручинин Алексей;— переведён из списка травмированных защитник Жульдиков Николай (16.01.2017);— возвращён в ВХЛ защитник Жульдиков Николай.ЦСКА:— переведён в МХЛ вратарь Кожанов Константин.