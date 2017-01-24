Защитник «Питтсбурга» Дюмоулин восстановился после травмы

«Питтсбург Пингвинз» перевёл защитникаиз списка травмированных и отправил другого игрока обороныв АХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.Дюмоулин не играл с 27 декабря, когда сломал челюсть в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». В этом сезоне на его счету 7 (0+7) очков в 35 играх при показателе полезности "-7". Главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что игрок может вернуться в состав на матч с «Сент-Луис Блюз».Сможет ли «Питтсбург» обыграть «Сент-Луис» и продлить серию побед?