«Сан-Хосе» обменял нападающего Уингелса в «Оттаву»

Центральный нападающий «Сан-Хосе Шаркс»перешёл в «Оттава Сенаторз» в обмен на форвардов Бадди Робинсона, Зака Стортини и выбор в седьмом раунде драфта-2017. Об этом сообщается на официальном сайте канадского клуба.28-летний Уингелс в текущем сезоне провёл 37 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности "-2". Робинсон и Стортини большую часть сезона провели в фарм-клубе «Оттавы».