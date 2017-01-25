Крикунов: жаль, что в матче с минским «Динамо» не удалось взять хотя бы два очка

«Поздравляю минское „Динамо“ с победой. Жаль, что нам не удалось взять хотя бы два очка. Пропустили этот гол. По ходу матча нахватали много необязательных удалений, можно даже сказать, абсолютно ненужных. Тем более нас предупредили, что „Динамо“ здорово реализует большинство, что они сегодня и доказали. Будем работать и исправляться.
Перед тем как мы забросили четвёртую шайбу, желания поменять вратаря на полевого не было. Шестой игрок там бы только мешал», — цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо».