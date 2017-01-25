Вудкрофт: Лукашенко переживает за минское «Динамо», он хочет видеть хорошую игру

«Игра была похожа на качели. „Автомобилист“ – команда, которая умеет здорово переходить из обороны в атаку и двигать шайбу. В некоторые моменты это доставляло нам определённые проблемы. Соперник растягивал нашу оборону и добавлял головной боли защитникам. В конце концов, я рад, что мы получили хороший результат. Я увидел улучшения в некоторых моментах, над другими нам ещё предстоит работать. Во-первых, это перехваты, во-вторых – хладнокровие.
Давления после критики от Александра Лукашенко не было. Он переживает. Он хочет видеть хорошую игру нашей команды. Он имел полное право так сказать. Это не давление, это просто часть работы.
Хенкель и Готовец перестали появляться на льду, потому что они были не готовы играть. Ничего особенного я Эллисону не сказал. Просто попросил его больше бросать по воротам и создавать голевые моменты. В последних матчах он старался больше исполнить роль плеймейкера, а не страйкера. Он опасен, когда думает в первую очередь о бросках. Данила Карабань очень эффективно сыграл в своем амплуа сегодня. Когда предоставился шанс – он заступился за своего партнёра по команде. Он привносит в команду запал и энергию. Мне нравится смотреть, как он играет», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.