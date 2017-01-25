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Вудкрофт: Лукашенко переживает за минское «Динамо», он хочет видеть хорошую игру

25 января 2017, среда. 00:28. Хоккей
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:4 ОТ) и отметил, что не испытывал давления после критики Александра Лукашенко. Президент Беларуси заявил, что ему было стыдно смотреть на игру команды с рижским «Динамо» (1:3).

«Игра была похожа на качели. „Автомобилист“ – команда, которая умеет здорово переходить из обороны в атаку и двигать шайбу. В некоторые моменты это доставляло нам определённые проблемы. Соперник растягивал нашу оборону и добавлял головной боли защитникам. В конце концов, я рад, что мы получили хороший результат. Я увидел улучшения в некоторых моментах, над другими нам ещё предстоит работать. Во-первых, это перехваты, во-вторых – хладнокровие.

Давления после критики от Александра Лукашенко не было. Он переживает. Он хочет видеть хорошую игру нашей команды. Он имел полное право так сказать. Это не давление, это просто часть работы.

Хенкель и Готовец перестали появляться на льду, потому что они были не готовы играть. Ничего особенного я Эллисону не сказал. Просто попросил его больше бросать по воротам и создавать голевые моменты. В последних матчах он старался больше исполнить роль плеймейкера, а не страйкера. Он опасен, когда думает в первую очередь о бросках. Данила Карабань очень эффективно сыграл в своем амплуа сегодня. Когда предоставился шанс – он заступился за своего партнёра по команде. Он привносит в команду запал и энергию. Мне нравится смотреть, как он играет», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Динамо Минск Крэйг Вудкрофт
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