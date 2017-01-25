Петтерссон: я набрал четыре очка, потому что вся команда играла здорово

«Думаю, мы медленно начали этот матч, хотя позже смогли повести в счёте. Потом получили два удаления, которые перевернули ход игры. Мы не сдавались, шли вперёд и смогли вырвать победу. Я сумел заработать четыре очка во многом потому, что здорово играла вся команда. Мы хорошо давили на соперника в зоне защиты, несколько раз совершали важные перехваты и смогли ими воспользоваться. Конечно, личная статистика важна для меня. Я хочу помогать команде побеждать и добывать очки», — цитирует Петтерссона пресс-служба клуба.