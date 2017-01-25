«Оттава» победила «Вашингтон», Кондон оформил «сухарь»

«Оттава Сенаторз» уверенно обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голы в этом матче забили Крис Келли (2-я минута), Бобби Райан (5) и Зак Смит (32). Голкипер «Оттавы» Майк Кондон отразил 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, его коллега по амплуа Евгений Кузнецов — 15 минут. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты.