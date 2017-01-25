Радулов прервал свою 8-матчевую безголевую серию

Форвард «Монреаль Канадиенс»в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:1) забросил две шайбы, дважды реализовав большинство, и был признан третьей звездой матча.Это 11-я и 12-я шайбы российского нападающего в текущем чемпионате НХЛ, он прервал свою 8-матчевую безголевую серию. Всего в 47 матчах текущего сезона на счету Радулова 37 (12+25) очков.Видео голов Радулова: