Радулов: очень жаль, что не удержали «сухарь» для Прайса

Нападающий «Монреаль Канадиенс»поделился впечатлениями от победного матча с «Калгари Флэймз» (5:1), в котором россиянин забросил две шайбы.«Очень жаль, что мы не удержали этот шат-аут для Прайса, он его заслуживал. Получили несколько глупых удалений и позволили сопернику забить. Что поделать, нужно будет провести работу над ошибками и не допустить, чтобы это повторилось в будущем. У нас есть травмированные игроки, сочетания меняются, но это не имеет большого значения. Все тройки стараются внести свой вклад в результат команды, это здорово. Голы – это хорошо, но не всегда удаётся забивать красиво. Иногда помогает случайный отскок, а эффектные вещи не срабатывают», — приводит слова Радулова официальный сайт клуба.Отметим, что именно удаление Александра на последней минуте встречи позволило «Калгари» забить единственный гол, реализовав большинство. В 47 играх за «Монреаль» на счету россиянина 37 (12+25) очков и 46 минут штрафа.