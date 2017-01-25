Галуцен: сегодня «Калгари» был жалким

Главный тренер «Калгари Флэймз»прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Сегодня мы были жалкими. Мы не кусались и не сопротивлялись. Наши лидеры ничего не делали. Это был провал. Нам нужно, чтобы кто-то активизировался.Мы можем играть хорошо, но происходит один негативный момент, и всё рушится. Наши стартовые отрезки хвалят, мы начинаем хорошо. Потом залетает какой-то бросок, и всё. Мы рассыпаемся. Нет решимости.Мы должны сесть и разобраться в том, что происходит и как нам вытащить себя из такого состояния. Никто в лиге нас жалеть не будет», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.