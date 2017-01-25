Л.Канарейкин: «Авангард» будет биться за регулярный титул, соперника не выбираем

Тренер «Авангарда»рассказал о текущем положении дел в команде и поделился впечатлениями от работы в клубе.«Вместе с Дмитрием Рябыкиным отвечаем за работу с защитниками и подготовку видеоразборов соперника. Также после тренировок основного состава остаёмся работать с хоккеистами, которые из-за травм или по каким-то иным причинам пока не могут помочь команде, готовим их в функциональном плане. Руководством здесь созданы идеальные условия для работы. Это касается и организации процесса, и подбора игроков.Мы получили пятидневную паузу, которую использовали для достаточно интенсивного тренировочного процесса. Большинство? Большое внимание уделяем этому компоненту не только в последние дни, но и в последние месяцы. Постепенно нам удаётся большинство подтянуть. Понимаем, что находимся скорее в начале процесса — работы у команды ещё много. Как и нераскрытых резервов.Травмированные? Процентов 90 на то, что в Тольятти мы Соботку увидим. В Тольятти сыграет Хохряков, уже залечивший травму. Хороший прогресс есть и у другого форварда Пьянова, хотя он в поездку по маршруту Тольятти — Нижнекамск всё-таки не едет. Все наши травмы не имеют связи с летней подготовкой. Бут пришёл к нам без предсезонки. В каких-то моментах ему приходилось форсировать подготовку — и кондиции он, в принципе, уже набрал. Но некоторые спады в таких ситуациях возможны, поэтому на данном этапе он — форвард третьего звена. В команде высокая конкуренция.Мы будем бороться за регулярный титул до последнего матча. Не собираемся ни жертвовать концовкой чемпионата, ни тем более выбирать соперника. Да, мы внимательно следим за «Барысом», где очень многое зависит от первой пятёрки, «Куньлунем», где собрано много крепких легионеров, и «Адмиралом». В то же время не стал бы сбрасывать со счетов «Сибирь» и одного из наших ближайших соперников — «Нефтехимик». У «Авангарда», что называется, должок. На игру в Нижнекамске настраивать команду не придётся», — цитирует тренера Russia-Hockey.