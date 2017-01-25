Бадюков: шесть очков — большой разрыв, матч с «Ак Барсом» — экзамен для «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от предстоящего матча между «Ак Барсом» и «Сибирью» и мнением о шансах новосибирцев на выход в плей-офф. Встреча пройдёт 25 января. Начало — 19:00 мск.«Мы привыкли видеть «Сибирь» наверху, что команда с началом регулярного чемпионата успешно выступает, сейчас же подопечным Скабелки приходится вырывать очки и биться за плей-офф, отходить от своей системы игры.Матч с «Ак Барсом» — проверка для «Сибири», большой экзамен, который покажет, способна ли команда и дальше бороться за первую восьмёрку.Шесть очков до зоны плей-офф- довольно большой разрыв, учитывая, что остаётся всего семь-восемь игр. Вроде бы две победы и неудачи конкурента — и всё, но ведь соперники вовсе не намерены сейчас терпеть неудачи. На первый план выходит стабильность, надо в каждом матче стараться набирать очки.«Ак Барс», как и других лидеров КХЛ, характеризует то, что все команды могут сыграть в разный хоккей.Предугадать, как выступит команда, практически невозможно. Казанцы могут сыграть блестяще, а следующий матч неудачно. Другое дело, что есть постоянный рисунок игры, свои лидеры и глубина состава. Это основа того, что «Ак Барс» находится наверху», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.