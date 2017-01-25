Эксперт NBC: у Макдэвида самые быстрые руки и ноги в НХЛ на данный момент

Эксперт NBC Пьер Макгуайр сравнил первых номеров двух последних драфтов НХЛ – Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» и Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс».«Поймите меня правильно, Коннор – феномен. Уникально в нём то, что никто, кроме него, на такой скорости не способен делать то, что делает он. У него самые быстрые руки и ноги в НХЛ на данный момент.Но мне кажется, что он не так хорошо представляет себе, что такое игра в обороне, по сравнению с Остоном Мэттьюсом. Я не думаю, что он может стать хорошим игроком для меньшинства. Я говорю это не в упрёк ему. Просто хочу сказать, что Остон устроен иначе», – цитирует журналиста официальный сайт НХЛ.