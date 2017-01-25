Генменеджер «Сан-Хосе»: нам приходится принимать непростые решения

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал обмен форварда Томми Уинджелса в «Оттаву Сенаторз».«Томми был ценным игроком нашей команды в течение многих лет, потрясающим партнёром, примером для всех. Но команда развивается, молодые хоккеисты пробивают себе дорогу наверх, и нам приходится принимать непростые решения.Мы желаем Томми и его жене только успехов в будущем. И мы рады приветствовать в нашей команде Бадди и Зака. Они сделают команду крупнее, углубят состав. Мы ждём их», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.