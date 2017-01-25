Фетисов: молодёжь «Спартака» растащили

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛподелился мнением о финансовых проблемах клубов КХЛ и ситуации с молодёжью в «Спартаке».«Если мы когда-либо примем решение создать одинаковые условия для всех клубов, то сможем поднять интерес к хоккею. А пока то, что есть сейчас, – это разочарование людей и имидж хоккея в целом.Молодёжная команда могла бы быть перспективой и надеждой «Спартака», но эту молодёжь растащили. Бренд «Спартака» крутой. Надеюсь, что будут приняты какие-то решения», — цитирует Фетисова ТАСС.