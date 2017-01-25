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175 лет назад 2016
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Кожевников: СКА борется сам с собой, исход игры со «Спартаком» зависит от гостей

25 января 2017, среда. 15:06. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и СКА. Встреча пройдёт 25 января. Начало — 19.30 мск.

«СКА, безусловно, на порядок сильнее «Спартака», так что будет ли разгром или нет — это зависит только от петербургских «армейцев». СКА сейчас борется сам с собой. Команда у них хорошая, сплочённая, поражения случаются из-за потери мотивации. Мастерства у СКА хватает. Прибавят ли подопечные Знарка к плей-офф? Они должны по ходу плей-офф прибавлять.

Дацюк из-за отъезда в Северную Америку на Матч звёзд пропустит несколько матчей. Павел, конечно, великий мастер, но у «армейцев» настолько длинная скамейка, что найдут замену. Травмированы Плотников и Херсли, но их отсутсвие не слишком влияет на команду, в СКА есть, кому играть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Спартак Александр Кожевников
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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