Прайс: гол за 1,1 секунды до конца матча? Никогда не был поклонником статистики

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал крупную победу над «Калгари Флэймз» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 29-летний вратарь совершил 30 сейвов, одержав первую победу в четырёх последних матчах. В этой игре он пропустил гол за 1,1 секунды до конца матча, не сумев отыграть на ноль.«В конце концов, это не имеет такого уж большого значения. Я никогда не был поклонником статистики. Эта победа была нам нужнее всего, вот и всё», – передаёт слова Прайса официальный сайт НХЛ.