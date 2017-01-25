Майоров: второй год подряд «Спартак» в январе разваливается

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о ситуации в «Спартаке». Сегодня красно-белые могут потерять шансы на попадание в плей-офф.«Новому тренеру придётся всё перестраивать под себя. Но времени-то уже не осталось! Думаю, что это нынешний штаб должен принять меры, чтобы достойно завершить сезон. Хотя календарь на остаток «регулярки» очень тяжёлый – хуже просто не придумаешь!Меня удручает другое – второй год подряд команда в январе разваливается. Смотрю на игру других составов, которые ничем не лучше «Спартака», – там победы чередуются с поражением. И только мы уступаем всем подряд. Я согласен – тяжёлый период, матчи на выезде через день. Тут же игра дома, и опять надо улетать. Это тяжело, так нельзя команду мучить. Кошмарный календарь.Но даже при этом видно, что хоккеисты в плохом физическом состоянии. Плохой объём катания, проигранные единоборства. И вот за это отвечает как раз тренер! Вот я, например, знаю, что в паузе перед Кубком Первого канала «Спартак» был распущен на четыре дня. Ну как так? А тренировки? Ведь о состоянии игроков надо думать. Поскольку сами они о нём мало заботятся. Вспомните, перед Новым годом «Спартак» находился буквально в шаге от плей-офф. И всё потеряно за три недели. Девять поражений кряду – страшный удар по репутации. И ответственность за это лежит на тренерском штабе.Конечно, совсем трибуны в среду тоже не опустеют. Тем более что как раз с питерцами «Спартаку» играть легче, чем с московскими «армейцами». Ведь ЦСКА – это какая-то бездумная молотилка! Все бегают, толкаются. И сами особо не играют, и другим не дают», – цитирует Майорова «Советский спорт».