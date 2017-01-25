Борисов: я давно задавал вопрос — откуда появился Ярушкин в «Спартаке»

Эксперт КХЛ ТВподелился мнением о кризисе в «Спартаке». Красно-белые проиграли девять матчей кряду и сегодня могут лишиться даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.«Очень странно, когда тренер говорит, что не знает, почему команда не бьётся. То есть он показывает, что не управляет командой.Мы не можем уйти от собрания болельщиков с игроками. К дерби сильно игроков готовить не надо. А мы видели разговор, где много слов было запикано. Как это влияет на игроков, на того же Калинина, Гилроя, Свенссона? Они могут это собрание взять и забыть. А для игроков помоложе эта встреча не пошла на пользу. Кого-то просто затрясло. И вы посмотрите, какие лёгкие шайбы забрасывал ЦСКА: всё время из-под носа, бросок, добивание, подставление клюшки, гол. Так что встреча болельщиков с игроками повлияла очень отрицательно.Я знаю, как появлялся «Спартак», под кого давали финансирование. Да, сезон надо доиграть. Но у «Спартака» такой календарь – где набирать очки? У Риги календарь попроще. «Спартаку» надо будет постараться, чтобы не опуститься на последнее место на Западе. А что делать – надо делать серьёзные выводы.Я давно задавал вопрос: откуда появился Ярушкин в «Спартаке». Пускай кто-нибудь ответит. Карьеру Ярушкина мы все прекрасно знаем. Он работал в «Витязе», где работал Алексей Жамнов, он работал в «Атланте», где работал Алексей Жамнов, сейчас он работает в «Спартаке», где работает Алексей Жамнов. В такой команде, как «Спартак» – это же народная команда, – должен быть харизматичный тренер: Квартальнов, Разин, Титов,» – цитирует эксперта «Спорт FM».