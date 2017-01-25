Якуценя забил свой 179-й гол в высшем дивизионе РФ, вошёл в 100 лучших снайперов

Гол форварда «Трактора»в ворота московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6) стал для него 179-м в карьере в высших дивизионах чемпионата России. Якуценя дебютировал на высшем уровне 12 сентября 2001 года и первую шайбу забросил в 20 лет.35-летний форвард за 16 сезонов провёл 908 матчей и вошёл в первую сотню лучших снайперов отечественных чемпионатов. По количеству заброшенных шайб челябинский хоккеист догнал Сергея Бердникова, Равиля Гусманова, Виктора Доброхотова, Андрея Коваленко и Анатолия Степанищева. Перед началом сезона он находился на 122-й строчке списка снайперов.162 шайбы Якуценя забросил в регулярных чемпионатах, 17 – в плей-офф. 97 голов он забил в домашних матчах и 82 – в выездных. Он оформил один покер, два хет-трика и 14 дублей. На его счету 41 победная шайба и 38 шайб в большинстве.