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175 лет назад 2016
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Хайнс: Холл пришёл в «Нью-Джерси», понимая, что ему есть куда прибавлять

25 января 2017, среда. 18:17. Хоккей
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением об игре форварда Тейлора Холла.

«Тейлор пришёл в нашу команду, понимая, что есть вещи, в которых он должен прибавить. Мы очень много видео посмотрели с ним вдвоём, чтобы ему было понятнее, что мы хотим от него и что делать у нас нельзя, чтобы он понял нашу тактику, обращал внимание на мелочи. Холл сейчас понимает, что мы не ограничиваем свободу действий в атаке требованиями играть дисциплинированнее, откатываться назад. Он понимает, что отталкиваясь от обороны, игрок с его талантом обязательно будет результативен», — цитирует Хайнса официальный сайт лиги.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Тейлор Холл
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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