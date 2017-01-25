Хайнс: Холл пришёл в «Нью-Джерси», понимая, что ему есть куда прибавлять

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз»поделился мнением об игре форварда«Тейлор пришёл в нашу команду, понимая, что есть вещи, в которых он должен прибавить. Мы очень много видео посмотрели с ним вдвоём, чтобы ему было понятнее, что мы хотим от него и что делать у нас нельзя, чтобы он понял нашу тактику, обращал внимание на мелочи. Холл сейчас понимает, что мы не ограничиваем свободу действий в атаке требованиями играть дисциплинированнее, откатываться назад. Он понимает, что отталкиваясь от обороны, игрок с его талантом обязательно будет результативен», — цитирует Хайнса официальный сайт лиги.