Стали известны составы «Спартака» и СКА на матч КХЛ

Главные тренеры московского «Спартака» и петербургского СКА определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Спартак»:
Свенссон (Трушков);
Провольнев – Гилрой, Глазачев – Стоа – Радил;
Кириллов – Бондарев, Лещенко – Бердников – Мирнов;
Сорокин – Дыбленко, Васильев – Бобров – Потапов;
Сергиенко, Стэплтон – Павлюков – Кляузов, Ли.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Барабанов;
Белов – Хафизуллин, Гусев – Шипачёв – Дадонов;
Зуб — Рукавишников, Кетов – Коскиранта – Широков;
Рыков, Хохлачёв – Прохоркин – Каблуков, Дергачёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — СКА.