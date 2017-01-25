«Витязь» и «Магнитка» объявили составы на очную встречу

«Витязь» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на очную встречу. В воротах у «Металлурга» сыграет Илья Самсонов. Полностью составы команд выглядят следующим образом.
«Витязь»:
Сапрыкин (Тодыков);
Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Головков — Лукин, Макеев — Швец-Роговой — Афиногенов;
Романов — Гимаев, Выглазов — Горак — Чернов;
Панков — Яценко — Степанов, Воронков, Джиошвили,
«Металлург» (Магнитогорск):
Самсонов (Кошечкин);
Бирюков -Антипин, Мозякин — Коварж — Зарипов;
Береглазов — Ли, Осала — Филиппи — Сёмин;
Дронов — Будкин, Косов — Калетник — Тимкин;
Железков — Терещенко, Потехин — Дмитрий Казионов — Денис Казионов.