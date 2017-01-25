Холл: после матча в Эдмонтоне перестал думать об «Ойлерз»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз»поделился мнением об игре со своим бывшим клубом «Эдмонтон Ойлерз».«Мне нравится, что мы боремся за место в плей-офф. Надеюсь, что наша команда станет сильнее и с нами будут считаться. «Эдмонтон»? Я бы сказал, что была поставлена точка. Я был в Эдмонтоне, мне аплодировали, показали видео, я увиделся со всеми. С тех пор я особенно не думал об Эдмонтоне. Немного странно, но я скажу, что было поставлено сразу несколько точек.Этот матч в Эдмонтоне постоянно сидел у меня в голове. Я знал, что мне придётся вернуться, что я снова побываю в городе, сыграю с командой. Посмотрите. как я играл до того матча. Это не лучший мой отрезок. Сейчас такое впечатление, что гора с плеч упала. Теперь приятно сосредоточиться на значимых играх», — цитирует Холла официальный сайт лиги.